Senato, scrutinio provincia di Salerno (Di lunedì 26 settembre 2022) *in aggiornamento SCRUTINI COLLEGIO UNINOMINALE: CAMPANIA -CAMPANIA – U03 (Salerno) Dato aggiornato al: 26/09/2022 02:08 Candidati Uninominali e Liste Voti % IANNONE ANTONIO 18.424 38,27 FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 11.458 24,62 FORZA ITALIA 4.319 9,28 LEGA PER SALVINI PREMIER 2.072 4,45 NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC 211 0,45 PETRONE ANNA 13.478 28,00 PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 10.071 21,64 ALLEANZA VERDI E SINISTRA 1.287 2,76 +EUROPA 1.052 2,26 IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO 533 1,15 CASTIELLO FRANCESCO 11.102 23,06 MOVIMENTO 5 STELLE 10.674 22,93 CASCIELLO LUIGI 3.089 6,42 AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA 2.959 6,36 FORTE LORENZO 986 2,05 UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 897 1,93 GOLINO ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 26 settembre 2022) *in aggiornamento SCRUTINI COLLEGIO UNINOMINALE: CAMPANIA -CAMPANIA – U03 () Dato aggiornato al: 26/09/2022 02:08 Candidati Uninominali e Liste Voti % IANNONE ANTONIO 18.424 38,27 FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 11.458 24,62 FORZA ITALIA 4.319 9,28 LEGA PER SALVINI PREMIER 2.072 4,45 NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC 211 0,45 PETRONE ANNA 13.478 28,00 PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 10.071 21,64 ALLEANZA VERDI E SINISTRA 1.287 2,76 +EUROPA 1.052 2,26 IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO 533 1,15 CASTIELLO FRANCESCO 11.102 23,06 MOVIMENTO 5 STELLE 10.674 22,93 CASCIELLO LUIGI 3.089 6,42 AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA 2.959 6,36 FORTE LORENZO 986 2,05 UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 897 1,93 GOLINO ...

