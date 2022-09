Leggi su iltempo

(Di lunedì 26 settembre 2022) Il presidente russo Vladimirha concesso laa Edward, ex funzionario dell'Agenzia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Il suo nome figura in una lista di 75 per cui il leader del Cremlino ha firmato il decreto per l'acquisizione dellavive in Russia dal 2013 dopo essere fuggito dagli Stati Uniti che lo accusano di aver fatto trapelare documenti riservati che dettagliavano programmi di sorveglianza del governo americano. Larussa è stata concessa a Edward«su sua richiesta», ha precisato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, all'agenzia Ria Novosti. Dopo aver ottenuto larussa, Edwardnon sarà soggetto alla coscrizione ...