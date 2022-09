Pamela Prati accetta il corteggiamento di Marco Bellavia: “Galante e dolce” (Di lunedì 26 settembre 2022) Marco Bellavia non molla e continua a corteggiare Pamela Prati. Da diversi giorni l’ex conduttore di Bim Bum Bam sta facendo la corte alla stella del Bagaglino, che pare apprezzare. In un confessionale la vippona ha dichiarato che Marco le pare molto dolce e carino e che non si immaginava queste attenzioni. “Io non mi immaginavo da lui questa attenzione così Galante. Adesso vediamo bene cosa succederà. Comunque ha dei bei quadricipiti e le gambe da sportivo. Certamente è un uomo molto dolce e anche tanto intelligente. Poi è molto timido secondo me e lo vedremo meglio”. Dal canto suo Bellavia non nasconde i suoi ‘sentimenti’ e l’ha anche dichiarato alla diretta interessata: “Dici che non sei il mio tipo? No, lascialo decidere a me. Se ... Leggi su biccy (Di lunedì 26 settembre 2022)non molla e continua a corteggiare. Da diversi giorni l’ex conduttore di Bim Bum Bam sta facendo la corte alla stella del Bagaglino, che pare apprezzare. In un confessionale la vippona ha dichiarato chele pare moltoe carino e che non si immaginava queste attenzioni. “Io non mi immaginavo da lui questa attenzione così. Adesso vediamo bene cosa succederà. Comunque ha dei bei quadricipiti e le gambe da sportivo. Certamente è un uomo moltoe anche tanto intelligente. Poi è molto timido secondo me e lo vedremo meglio”. Dal canto suonon nasconde i suoi ‘sentimenti’ e l’ha anche dichiarato alla diretta interessata: “Dici che non sei il mio tipo? No, lascialo decidere a me. Se ...

