Lo scherzo al GF Vip finisce male, Nikita piange per colpa di Ciacci e Charlie: cosa è successo – VIDEO (Di lunedì 26 settembre 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip 7, uno scherzo di Nikita e Edoardo a Charlie è finito male. I due vipponi hanno presto delle cipolle posandole sulla faccia dello speaker che stava già dormendo. Dopo essersi svegliato per la puzza, Gnocchi ha inseguito Donnamaria fino in cucina, prendendo pure la stecca del biliardo. Lo scherzo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 26 settembre 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip 7, unodie Edoardo aè finito. I due vipponi hanno presto delle cipolle posandole sulla faccia dello speaker che stava già dormendo. Dopo essersi svegliato per la puzza, Gnocchi ha inseguito Donnamaria fino in cucina, prendendo pure la stecca del biliardo. Lo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

IsaeChia : #GfVip 7, Charlie Gnocchi vittima di uno scherzo di Nikita Pelizon non la prende bene: “Sei un’imbeci**e, non capis… - blogtivvu : Lo scherzo al GF Vip finisce male, Nikita piange per colpa di Ciacci e Charlie: cosa è successo – VIDEO… - 361_magazine : Charlie Gnocchi se l'è presa con una vippona al Grande Fratello Vip stanotte per aver fatto uno scherzo allo speake… - VicolodelleNews : Al #GFVip stanotte da uno scherzo si è finiti in un mare di lacrime - Il Vicolo delle News Il Vicolo delle News… - andreastoolbox : #GF Vip, lo scherzo a Charlie finisce male. Nikita in lacrime (VIDEO) -