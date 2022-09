L’Italia U21 chiude settembre senza vittorie. Col Giappone un passo indietro (Di lunedì 26 settembre 2022) Un pareggio e una sconfitta. L’Italia U21 di Paolo Nicolato non va oltre l’1-1 contro il Giappone nell’amichevole di Castel di Sangro, arrivata a pochi giorni dalla sconfitta contro l’Inghilterra. Se con Gallagher e compagni il problema è stato l’approccio in una gara segnata dal coraggio degli azzurrini nel pressing alto, contro il Giappone è mancata creatività negli ultimi trenta metri. Un gol in due partite: la firma è di Lorenzo Colombo, uno dei pochi che vede la porta e la vede anche nelle condizioni impossibili. Dopo la magia in campionato contro il Napoli, Colombo ha siglato uno splendido sinistro al volo che si è infilato sotto la traversa. E’ una delle poche note positive di un’Italia che per la seconda volta consecutiva si presenta con un 3-5-2 che sembra disegnato per favorire il settore di campo più competitivo degli ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) Un pareggio e una sconfitta.U21 di Paolo Nicolato non va oltre l’1-1 contro ilnell’amichevole di Castel di Sangro, arrivata a pochi giorni dalla sconfitta contro l’Inghilterra. Se con Gallagher e compagni il problema è stato l’approccio in una gara segnata dal coraggio degli azzurrini nel pressing alto, contro ilè mancata creatività negli ultimi trenta metri. Un gol in due partite: la firma è di Lorenzo Colombo, uno dei pochi che vede la porta e la vede anche nelle condizioni impossibili. Dopo la magia in campionato contro il Napoli, Colombo ha siglato uno splendido sinistro al volo che si è infilato sotto la traversa. E’ una delle poche note positive di un’Italia che per la seconda volta consecutiva si presenta con un 3-5-2 che sembra disegnato per favorire il settore di campo più competitivo degli ...

