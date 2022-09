Inter, arrivati i primi ricavi dalla Champions League (Di lunedì 26 settembre 2022) primi incassi per l’Inter dall’edizione in corso della Champions League L’UEFA ha elargito la prima parte di ricavi alle squadre per la partecipazione all’edizione in corso della Champions League. Tra queste c’è anche l’Inter che ha portato a casa poco più di 30 milioni di euro. L’incasso ricevuto dalle squadre riguarda in particolare la cifra del bonus per la partecipazione, la UEFA ha distribuito 14,8 milioni di euro a ogni società, mentre la restante è quella relativa al ranking storico. Per quanto riguarda l’Inter, dunque, oltre ai 14,8 milioni per la sola partecipazione si aggiungono altri 15,925 milioni di ranking storico portando così il totale a 30,725 milioni. (fonte: Calcio e Finanza) L'articolo proviene da ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 26 settembre 2022)incassi per l’dall’edizione in corso dellaL’UEFA ha elargito la prima parte dialle squadre per la partecipazione all’edizione in corso della. Tra queste c’è anche l’che ha portato a casa poco più di 30 milioni di euro. L’incasso ricevuto dalle squadre riguarda in particolare la cifra del bonus per la partecipazione, la UEFA ha distribuito 14,8 milioni di euro a ogni società, mentre la restante è quella relativa al ranking storico. Per quanto riguarda l’, dunque, oltre ai 14,8 milioni per la sola partecipazione si aggiungono altri 15,925 milioni di ranking storico portando così il totale a 30,725 milioni. (fonte: Calcio e Finanza) L'articolo proviene da ...

