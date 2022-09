Il leghista Pillon resta senza poltrona: non sarà nel prossimo Parlamento (Di lunedì 26 settembre 2022) Il crollo verticale della Lega in tutta Italia (compreso il Veneto, da sempre roccaforte del Carroccio) ha portato con sé anche alcuni risultati clamorosi. Tra i grandi esclusi del prossimi Parlamento, infatti, c’è il senatore Simone Pillon. Il collegio in cui era stato candidato – il plurinominale in Umbria – non ha permesso all’ormai ex parlamentare di ottenere i voti necessari per consentirgli di sedere, ancora una volta, tra gli scranni (questa volta di Montecitorio e non più di Palazzo Madama). Buongiorno! Il centrodestra ha vinto e questa è una gran notizia. Il mio seggio non è scattato ma io non mi arrendo. Resto a disposizione della Lega e del centrodestra e continuerò a difendere la vita, la famiglia e i valori cristiani dove e come Dio vorrà. Avanti con coraggio! pic.twitter.com/Dj4xO1RgtD — Simone Pillon ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Il crollo verticale della Lega in tutta Italia (compreso il Veneto, da sempre roccaforte del Carroccio) ha portato con sé anche alcuni risultati clamorosi. Tra i grandi esclusi del prossimi, infatti, c’è il senatore Simone. Il collegio in cui era stato candidato – il plurinominale in Umbria – non ha permesso all’ormai ex parlamentare di ottenere i voti necessari per consentirgli di sedere, ancora una volta, tra gli scranni (questa volta di Montecitorio e non più di Palazzo Madama). Buongiorno! Il centrodestra ha vinto e questa è una gran notizia. Il mio seggio non è scattato ma io non mi arrendo. Resto a disposizione della Lega e del centrodestra e continuerò a difendere la vita, la famiglia e i valori cristiani dove e come Dio vorrà. Avanti con coraggio! pic.twitter.com/Dj4xO1RgtD — Simone...

Stefano___1970 : ?@SimoPillon? le belle notizie! - ikir_tweet : @SimoPillon Finalmente te ne vai! Salutoni. Sai potresti andare in RuZZia li hanno veramente care le tue battaglie… - AndreValjean : RT @salvinimi: Poteva essere solo un normale cogl,,, leghista, invece ha voluto strafare ed è nato Pillon - MauroCapozza : RT @salvinimi: Poteva essere solo un normale cogl,,, leghista, invece ha voluto strafare ed è nato Pillon - PelatoPoncho : @NikSovversivo @SecolodItalia1 Non avevo collegato Pillon alla Meloni, lui è leghista no? Al momento sono quasi avversari -