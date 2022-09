Gianfelice Facchetti | “San Siro non ha rappresentato solo calcio”

(Di lunedì 26 settembre 2022)ha rilasciato un’intervista a LaPresse. Il figlio di Giacinto si è soffermato sull’abbattimento del Meazza per far sorgere un nuovo impianto per Inter e Milan. Queste le sue parole: “Non ho mai creduto alla storia di Sesto e non ci credo, se è vero che il valore di Sanpassa dalle imprese dei club che possono fare anche altrove è anche vero che il Meazza si sposa con la storia di Milano, adattandosi nel tempo a contenere anche più persone. Sannon è, ma è stato anche la storia della musica, di tanti eventi che pochi ricordano. Faccio fatica a credere che possa nascere un nuovo stadio altrove. Capisco l’esigenza di aumentare i ricavi per i club, ma lo stadio non è un jolly che ti fa vincere le partite”. SportFace.

Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto, rilascia delle dichiarazioni in merito all'abbattimento di San Siro in favore di un nuovo impianto.