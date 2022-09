“Cancro ai testicoli” | l’annuncio del campione Aksel Lund Svindal

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 26 settembre 2022) L’ex sciatore norvegese(1982) ha unai. È stato proprio ilnorvegese – uno tra i più forti di sempre – a darecon un lungo post su Instagram, in cui ha invitato a fare prevenzione: “Gli uomini non sono bravi a parlare di problemi di salute“, ha scritto raccontando la sua esperienza. Per prima cosaha voluto esprimere gratitudine per il sistema sanitario del suo Paese, che gli ha fornito la diagnosi in poco tempo: Le ultime settimane sono state diverse – scrive -. Ma posso dire settimane e non mesi per un grande aiuto medico, un po’ di fortuna e una buona decisione. Molto grato per il sistema sanitario pubblico in Norvegia. Grazie! Grazie! Vi ...