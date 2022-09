Berlusconi torna in Senato | eletto a Monza con il 50%

MediasetTgcom24 : Elezioni, Silvio Berlusconi torna al Senato: vince col 50% a Monza #silvioberlusconi #berlusconi #monza - repubblica : Berlusconi eletto a Monza, vince con oltre il 50% e torna al Senato. Ronzulli: 'Il leone ha ruggito ancora' [di Luc… - telodogratis : Elezioni 2022, Berlusconi torna in Senato (e la sua compagna va alla Camera) - Danielestark_ : RT @CatelliCatell5: Berlusconi eletto a Monza, vince con oltre il 50% e torna al Senato. Ronzulli: 'Il leone ha ruggito ancora' https://t.c… - marcodettorii : Il Centrodestra dopo 11 anni tornerà al Governo con una maggioranza solida. Silvio Berlusconi dopo 9 anni torna al… -

... Silvio, appena rieletto al Senato, e il vicepresidente più anziano per la Camera della ...Le storie da non perdere di Wired " Il 7 e 8 ottobre alla Fabbrica del vapore di Milanoil ...... DIRETTA SENATO - CAMERA:A PALAZZO MADAMA Prosegue la diretta dei risultati delle elezioni politiche 2022, con il quadro che sembra ormai delineato: centrodestra al 44% contro il ...Berlusconi riesce nel miracolo non tanto di risollevare il partito, che ha dimezzato il consenso rispetto al 2018, ma di frenarne la caduta e di assestarlo su un 8 per cento che lo fa essere competiti ...Il leader di Impegno Civico, al debutto dopo l'addio al Movimento Ci affonda e non viene rieletto al Parlamento, new entry, Ilaria Cucchi, il presidente della Lazio Claudio Lotito e Rita Dalla Chies ...