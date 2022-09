Tuttosport – Vlahovic, la Juve, la Serbia, i bambini e l’unione che fa la forza (Di domenica 25 settembre 2022) 2022-09-25 23:30:53 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da Tuttosport: TORINO – Il ritorno a casa, a Belgrado è stato bello e caloroso per Dusan Vlahovic: bagno di folla dopo il successo per 4-1 contro la Svezia di Dejan Kulusevski. L’attaccante della Juventus è l’idolo dei più piccoli, che lo inseguono per un autografo, che inneggiano a lui. E per restare in tema di vichinghi, il prossimo match dei rossi sarà con la Norvegia, martedì. Guarda la gallery Il derby è servito: con la maglia della Serbia ASTINENZA Ora, che il gol manchi è un’ovvietà, però l’ambiente serbo attutisce l’ansia da prestazione. Dusan gioca molto per la squadra e ha grande rispetto per Aleksandar Mitrovic, che è il vero bomber della squadra, eroe della qualificazione mondiale. In Qatar servirà comunque ... Leggi su justcalcio (Di domenica 25 settembre 2022) 2022-09-25 23:30:53 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da: TORINO – Il ritorno a casa, a Belgrado è stato bello e caloroso per Dusan: bagno di folla dopo il successo per 4-1 contro la Svezia di Dejan Kulusevski. L’attaccante dellantus è l’idolo dei più piccoli, che lo inseguono per un autografo, che inneggiano a lui. E per restare in tema di vichinghi, il prossimo match dei rossi sarà con la Norvegia, martedì. Guarda la gallery Il derby è servito: con la maglia dellaASTINENZA Ora, che il gol manchi è un’ovvietà, però l’ambiente serbo attutisce l’ansia da prestazione. Dusan gioca molto per la squadra e ha grande rispetto per Aleksandar Mitrovic, che è il vero bomber della squadra, eroe della qualificazione mondiale. In Qatar servirà comunque ...

