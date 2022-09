Silenzio elettorale | di cosa si tratta? Ecco le regole e le pene per chi le viola

GiovaQuez : Forza Italia che nelle ultime ore prima del silenzio elettorale propone il raddoppio del reddito di cittadinanza re… - lorepregliasco : La farsa del 'silenzio elettorale sui social' svela, ogni volta, una cosa semplice. Le normative elettorali sono ve… - AlexBazzaro : E adesso 48 fantastiche ore di: “Siamo in silenziooo elettoralehhh” E della consueta risposta: “Non esiste silenzio elettorale sui social” - cristina_ilardo : RT @LucillaMasini: Breve storia ridicola. Dicesi silenzio elettorale quell'interruzione della campagna elettorale che non vale sui social,… - danieleraco : @berlusconi Il silenzio elettorale questo sconosciuto. Su quello dato dalla decenza ho perso ogni speranza -

"Conto Lega sul podio, gioco per vincere", ha detto dopo aver votato a Milano "Conto che la Lega sia la forza parlamentare sul podio, prima seconda o terza al massimo. Da domani basta chiacchiere e ...Cosa c'è da sapere Come si vota - La scheda- La tesseraI programmi: FdI - Lega - Pd - M5s - Terzo Polo Le sfide : i collegi uninominali in bilico Le inchieste - Meloni: ...Come si può violare qualcosa che di fatto non è disciplinato dalla legge La risposta è semplice: non si può, punto.Nelle ultime ore stanno facendo discutere i casi di violazione del silenzio elettorale, ossia l’interruzione della propaganda politica che la legge impone nel giorno del voto e in quello precedente. L ...