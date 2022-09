Quarta proiezione: Meloni spinge il Centro-destra alla vittoria. FdI 25,6%, Pd 19,3%, M5S 16,2%, la Lega crolla all’8,6% (Di domenica 25 settembre 2022) Oltre 46 milioni di italiani sono andati alle urne per l’elezione dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I seggi si sono chiusi alle ore 23. In corso lo scrutinio delle schede. Affluenza alle 23 Senato e Camera al 63,8%, in calo di nove punti, crolla al Sud. Fratelli d’Italia è il primo partito in tutta Italia, ad eccezione del Sud e delle isole dove in testa c’è il Movimento 5 stelle. Lega cade, pesa voto del nord-est con Fdi che doppia Salvini Leggi su ilsole24ore (Di domenica 25 settembre 2022) Oltre 46 milioni di italiani sono andati alle urne per l’elezione dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I seggi si sono chiusi alle ore 23. In corso lo scrutinio delle schede. Affluenza alle 23 Senato e Camera al 63,8%, in calo di nove punti,al Sud. Fratelli d’Italia è il primo partito in tutta Italia, ad eccezione del Sud e delle isole dove in testa c’è il Movimento 5 stelle.cade, pesa voto del nord-est con Fdi che doppia Salvini

