Moto2, risultati ed ordine d'arrivo GP Giappone 2022: Ogura profeta in patria, battuto Fernandez

I risultati e l'ordine d'arrivo del GP di Giappone 2022, appuntamento valido per il campionato mondiale della Moto2. Sul circuito di Motegi ancora una volta sono Ai Ogura e Augusto Fernandez a darsi battaglia per il successo. A trionfare davanti al suo pubblico è il pilota nipponico, che con questi punti riduce sempre di più il margine di distanza dallo spagnolo nella generale, in quella che sarà un testa a testa fino alla fine. Sesta piazza per Arbolino, unico azzurro nei primi 10.

ORDINE DI ARRIVO
Ai Ogura (Honda)
Augusto Fernandez (KTM) +1.192
Alonso Lopez (Speed Up) +7.168
Jake Dixon (Gasgas) +7.597
Somkiat Chantra (Honda) +12.255
Tony Arbolino (Elf Marc VDS)

