Matic difende Maguire | 'Chi insulta sui social non ha una vita'

Commenta per primo Nemanjaha rilasciato un'intervista al Times nella quale ha difeso il suo ex compagno di squadra Maguire: 'Quello che la gente gli sta facendo è un disastro. Tutto deve avere dei limiti e alcune di ...L'irlandese non aveva gradito il comportamento del giocatore serbo: "ha detto che il Manchester United sarà sempre nel suo cuore, e anche il Chelsea, a proposito anche il Benfica. Non possono ... Matic difende Maguire: "Chi lo offende sui social non ha una vita" Il serbo poi risponde alle critiche di Roy Keane, che gli aveva rimproverato di aver troppe squadre nel suo cuore Nemanja Matic ha rilasciato un’intervista al Times, in cui ha difeso il suo ex compagn ...Il centrocampista della Roma ha difeso il suo ex compagno di squadra e ha risposto alle accuse di Roy Keane. L'irlandese non aveva gradito il comportamento del giocatore serbo ...