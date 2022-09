LIVE Ciclismo, Mondiali 2022 in DIRETTA: si ritira Mathieu van der Poel! (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.47 Ricordiamo gli attaccanti: Pier-André Coté (Canada), Bilguunjargal Erdenebat (Mongolia), James Fouché (Nuova Zelanda), Michael Kukrle (Repubblica Ceca), Emils Liepins (Lettonia), Scott McGill (Stati Uniti), Lukasz Owsian (Polonia), Simon Pellaud (Svizzera), Jaka Primozic (Slovenia), Juraj Sagan (Slovacchia), Guy Sagiv (Israele) e Nicolas Sessler (Brasile). 3.44 Il gruppo ha raggiunto il drappello dei tre inseguitori. Nel frattempo il plotone principale si è assottigliato tantissimo tra salita e discesa. 3.42 Continua a muoversi la Francia: attacca anche Romain Bardet. 3.40 215 chilometri all’arrivo. 3.37 Il ritiro di van der Poel sembra essere legato a dei problemi avuti nella notte in albergo. Le parole del neerlandese a Sporza: “C’è stata una piccola discussione. Sono andato a letto presto e alcuni ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.47 Ricordiamo gli attaccanti: Pier-André Coté (Canada), Bilguunjargal Erdenebat (Mongolia), James Fouché (Nuova Zelanda), Michael Kukrle (Repubblica Ceca), Emils Liepins (Lettonia), Scott McGill (Stati Uniti), Lukasz Owsian (Polonia), Simon Pellaud (Svizzera), Jaka Primozic (Slovenia), Juraj Sagan (Slovacchia), Guy Sagiv (Israele) e Nicolas Sessler (Brasile). 3.44 Il gruppo ha raggiunto il drappello dei tre inseguitori. Nel frattempo il plotone principale si è assottigliato tantissimo tra salita e discesa. 3.42 Continua a muoversi la Francia: attacca anche Romain Bardet. 3.40 215 chilometri all’arrivo. 3.37 Il ritiro di van der Poel sembra essere legato a dei problemi avuti nella notte in albergo. Le parole del neerlandese a Sporza: “C’è stata una piccola discussione. Sono andato a letto presto e alcuni ...

