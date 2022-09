L’Albanova non va oltre il pari contro il Pomigliano

Leggi su anteprima24

(Di domenica 25 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMugnano (Na) –e patta tra Albanova e. Al Vallefuoco di Mugnano finisce 1 a 1, con i biancazzurri che si portano a quota cinque in classifica. LA PARTITA – Ciaramella deve fare a meno degli acciaccati Grezio, Negro e Bouraoui. Nel primo temponon rischia nulla e sfiora il vantaggio in due circostanze con Improta, le cui incornate (16? e 36?) sibilano i montanti. Si va al riposo a reti bianche. Nella ripresa i biancazzurri entrano in campo con il piglio giusto e producono diverse palle gol con Accietto (47?), De Rosa (60?) e Gallardo (74?). Al minuto 76 il forcing viene premiato: mischia in area ospite dopo una bella azione corale e zampata vincente di Improta per l’1 a 0. La gioia del vantaggio dura solo tre minuti: tocco con un braccio in area di Tommasini già ammonito, secondo ...