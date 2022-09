Incidente sul Gran Sasso, morti due scalatori: precipitati con il maltempo (Di domenica 25 settembre 2022) Sono stati ritrovati morti questa mattina due scalatori dispersi da ieri pomeriggio 24 settembre sul Gran Sasso in Abruzzo. Un uomo e una donna provenienti da Roma e Arezzo sarebbero rimasti vittime di un Incidente ai pilastri di Pizzo Intermesoli, come riporta il sito emmelle.it e confermato dal Soccorso alpino. I due sarebbero noti nell’ambiente dell’alpinismo locale ed erano considerati esperti. L’ipotesi è che si erano addentrati in vetta e durante la discesa dal secondo pilastro, nel canalone «Herron Franchetti», avrebbero perso l’aggancio colti di sorpresa dal maltempo e precipitando lungo la parete per decine di metri. I famigliari avevano perso i contatti con i due già nel pomeriggio di ieri, ma l’allarme è scattato alle 23, quando è stata ritrovata l’auto di uno dei due ... Leggi su open.online (Di domenica 25 settembre 2022) Sono stati ritrovatiquesta mattina duedispersi da ieri pomeriggio 24 settembre sulin Abruzzo. Un uomo e una donna provenienti da Roma e Arezzo sarebbero rimasti vittime di unai pilastri di Pizzo Intermesoli, come riporta il sito emmelle.it e confermato dal Soccorso alpino. I due sarebbero noti nell’ambiente dell’alpinismo locale ed erano considerati esperti. L’ipotesi è che si erano addentrati in vetta e durante la discesa dal secondo pilastro, nel canalone «Herron Franchetti», avrebbero perso l’aggancio colti di sorpresa dale precipitando lungo la parete per decine di metri. I famigliari avevano perso i contatti con i due già nel pomeriggio di ieri, ma l’allarme è scattato alle 23, quando è stata ritrovata l’auto di uno dei due ...

