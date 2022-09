Il missile di Kim Jong-un sulla visita di Kamala Harris | alta tensione in Corea

(Di domenica 25 settembre 2022) Ladel Nord ha lanciato una corto raggio verso la costa orientale del Paese: lo riferisce l'agenzia di stampa Yonhap. Kim-un ha voluto compiere questo gesto come reazione e avvertimento nei confronti dell'imminentedella vicepresidente Usaa Seul. È la prima volta che ladel Nord effettua un lancio di questo tipo dopo aver sparato otto missili balistici a corto raggio in un solo giorno all'inizio di giugno, cosa che ha portato gli Stati Uniti a chiedere ulteriori sanzioni per aver violato le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Ladel Nord ha respinto le risoluzioni dell'Onu come una violazione del suo diritto sovrano all'autodifesa e all'esplorazione dello spazio e ha ...

RaiNews

La ha lanciato un balistico non identificato nel mar del Giappone. Lo riferisce l'esercito sudcoreano secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Yonhap.balistico dinel Mar del Giappone Già nel corso della giornata si erano susseguite voci che il Paese disi stesse preparando a lanciare un nuovo sottomarino ritenuto in grado di ...Seul fa sapere che ilè stato fatto partire dalla località nord coreana di Taechon e ha ...Jong - un, leader della Corea del Nord Seul: "Seria provocazione". Lo Stato maggiore sud coreano ... Corea del Nord lancia missile in Mar Giappone, risposta alle esercitazioni militari Usa North Korea has fired a short-range ballistic missile toward its eastern seas, extending a provocative streak in weapons testing as a U.S. aircraft carrier visits South Korea for joint military exerci ...La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico non identificato nel mar del Giappone. Lo riferisce l'esercito sudcoreano secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Yonhap.