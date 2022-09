Ibrahimovic è ‘Antivirus’ in Asterix e Obelix | il trailer del film | VIDEO

(Di domenica 25 settembre 2022) Prima esperienza da attore per Zlatan. L'attaccante del Milan reciterà nel nuovodi, vestendo i panni di 'Antivirus'. Ecco ildelin cui appare con le braccia aperte e mentre combatte tra le fiamme!

MILANO - In attesa di tornare protagonista in campo con il Milan,annuncia a tutti la sua partecipazione nel film "Asterix & Obelix: The Middle Empire" . ... Sarà "Caius" , questo ...Nell'immagine campeggiava la scritta ''. Un dettaglio che però aveva poco a che vedere con ... L'uscita a breve Zlatanha recitato accanto a tanti attori importanti. Guillaume Canet ...