Ascolti TV | Sabato 24 Settembre 2022. Tú sí que vales (28.6%) allunga su Arena (19.2%). Rai2 al 5.7% con SWAT. Verissimo 20.9%-19%

Sabrina Ferilli e Maria De Filippi Nella serata di ieri, Sabato 24 Settembre 2022, su Rai1 – dalle 21:34 alle 23:58 - Arena 60? '70 '80 e… '90 ha conquistato 3.063.000 spettatori pari al 19.2% di share (segmento finale di 7 minuti: 2.138.00 – 20.3%). Su Canale 5 – dalle 21:28 alle 0:44 – la seconda puntata Tú sí que vales ha raccolto davanti al video 4.080.000 spettatori pari al 28.6% di share. Su Rai2 un doppio episodio di SWAT in prima visione ha catturato l'attenzione di 1.032.000 spettatori con il 5.7% (932.000 – 5.1%, primo episodio, e 1.137.000 – 6.3%, nel secondo episodio) mentre Ultima Traccia: Berlino ha ottenuto 610.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 I Croods ha intrattenuto 642.000 spettatori con il 3.7% di share. Su Rai3 Indovina chi Viene a Cena ha

