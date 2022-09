“Non esiste ” Verissimo, l’incubo di Rosalinda Cannavò: la salita dagli inferi (Di sabato 24 settembre 2022) Un’ammissione sincera che ha sbalordito il pubblico. A Verissimo parla Rosalinda Cannavò “rimessa a nuovo” dopo il periodo buio. Verissimo ha ripreso le redini della sua postazione ottenendo già un… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 24 settembre 2022) Un’ammissione sincera che ha sbalordito il pubblico. Aparla“rimessa a nuovo” dopo il periodo buio.ha ripreso le redini della sua postazione ottenendo già un… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

AlexBazzaro : E adesso 48 fantastiche ore di: “Siamo in silenziooo elettoralehhh” E della consueta risposta: “Non esiste silenzio elettorale sui social” - lauraboldrini : A Roma manifestazione #Fridaysforfuture: ragazzi e ragazze che vanno ascoltati. Per il Pd lotta al #climatechange… - AlexBazzaro : @HuffPostItalia Sapete che sui social non esiste il silenzio elettorale vero? - Agricolturabio1 : RT @BartNicolotti: !! ATTENZIONE !! #ElezioniPolitiche2022 IL SENATO E' ELETTO SU BASE REGIONALE QUINDI ESISTE UNA SOGLIA IMPLICITA SOT… - pastaconpatate : Io sono la prima che non si aggiorna mai quando si tratta di politica (purtroppo mi annoia) ma quando ci sono le el… -