Lazio, si lavora sui rinnovi: il punto (Di sabato 24 settembre 2022) Il punto su tutti i rinnovi che tengono banco in casa Lazio: da Romero a Pedro, fino a Felipe Anderson, Cataldi, Milinkovic-Savic In casa Lazio è tempo di pensare ai tanti rinnovi di contratto dei calciatori in scadenza a giugno 2023 e a giugno 2024. Come riportato dal Corriere dello Sport, il caso più spinoso è certamente quello di Luka Romero. L'esterno compirà 18 anni il prossimo 18 novembre e solo a quel punto potrà sottoscrivere un contratto quinquennale. I biancocelesti vogliono accelerare per non perderlo a zero. Con Radu destinato al ritiro a fine stagione, l'altro calciatore in scadenza il prossimo 30 giugno è Pedro. Nel contratto dell'ex Roma è presente un'opzione di rinnovo automatica fino al 2024 ma non è escluso che Tare e Lotito rinegozino l'accordo per arrivare ...

