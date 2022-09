F. Romano pubblica: Jeremie Frimpong, di nuovo a brillare con l’olandese U21 NT. Un’altra performance importante… (Di sabato 24 settembre 2022) Jeremie Frimpong, di nuovo a brillare con l’olandese U21 NT. Ancora una prestazione importante nel sistema 3-5-2 per il terzino destro del Bayer Leverkusen. #Olanda Il Ghana ora sta davvero spingendo per avere Frimpong in prima squadra come hanno fatto con Tariq Lamptey: dipenderà dal giocatore. pic.twitter.com/m9Mprgvq2C — Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano) 24 settembre 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di sabato 24 settembre 2022), diconU21 NT. Ancora una prestazione importante nel sistema 3-5-2 per il terzino destro del Bayer Leverkusen. #Olanda Il Ghana ora sta davvero spingendo per averein prima squadra come hanno fatto con Tariq Lamptey: dipenderà dal giocatore. pic.twitter.com/m9Mprgvq2C — Fabrizio(@Fabrizio) 24 settembre 2022 Source by FabrizioL'articolo proviene da JustCalcio.com.

zazoomblog : F. Romano pubblica: Lo Sharjah FC si sta avvicinando all’accordo per ingaggiare Kostas Manolas come nuovo difensore… - Beppe_Romano : RT @CottarelliCPI: L'ambasciata russa pubblica foto di politici italiani con Putin. Ma molte risalgono al periodo pre-invasione Crimea quan… - FaccioTommaso : 'Con la destra al governo non cambierà la posizione sull'Ucraina rispetto al governo Draghi. L'opinione pubblica in… - lucrezia_ilaria : Mi son sempre chiesta cosa succederebbe se la casa occupata fosse quella di un Renzi, di un #Draghi, una delle tant… - stanka67 : RT @dorinileonardo: Giorgia, ma una mail a tutte le sezioni di FdI: 'Da questo momento il saluto romano va evitato in ogni manifestazione… -