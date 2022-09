Berlusconi non va da Mentana, la reazione del direttore: cosa dice in diretta (Di sabato 24 settembre 2022) Silvio Berlusconi lascia a bocca asciutta il direttore del Tg La7 Enrico Mentana che lo aveva invitato per l'ultimo giro di interviste prima del silenzio elettorale. Il presidente di Forza Italia infatti ha rifiutato l'invito a partecipare a L'ultima parola, lo speciale andato in onda venerdì 23 settembre. "Abbiamo invitato Berlusconi qui già da una settimana, ogni giorno siamo stati rinviati. E oggi, come vedete, il leader di FI non è qui, legittimo. Ha fatto un'altra scelta. Ma per par condicio abbiamo fatto sentire un piccolo brano di una sua intervista in pubblico e ora ne faremo sentire un altro. Così abbiamo adempiuto ai nostri doveri", ha detto Mentana in diretta tra un intervento e l'altro di Berlusconi impegnato nell'evento di chiusura della campagna ... Leggi su iltempo (Di sabato 24 settembre 2022) Silviolascia a bocca asciutta ildel Tg La7 Enricoche lo aveva invitato per l'ultimo giro di interviste prima del silenzio elettorale. Il presidente di Forza Italia infatti ha rifiutato l'invito a partecipare a L'ultima parola, lo speciale andato in onda venerdì 23 settembre. "Abbiamo invitatoqui già da una settimana, ogni giorno siamo stati rinviati. E oggi, come vedete, il leader di FI non è qui, legittimo. Ha fatto un'altra scelta. Ma per par condicio abbiamo fatto sentire un piccolo brano di una sua intervista in pubblico e ora ne faremo sentire un altro. Così abbiamo adempiuto ai nostri doveri", ha dettointra un intervento e l'altro diimpegnato nell'evento di chiusura della campagna ...

