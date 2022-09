ATP Sofia 2022: forfait di Stan Wawrinka, cambia l’avversario di Fabio Fognini (Di sabato 24 settembre 2022) Niente confronto tra Stan Wawrinka e Fabio Fognini a Sofia. Decade la possibilità di vedere un primo turno scoppiettante nell’ATP 250 bulgaro a causa del forfait dato dallo svizzero, che dunque provoca il cambiamento dell’avversario del ligure all’inizio della settimana che sta per iniziare. Il tre volte vincitore Slam, che era giunto in semifinale a Metz partendo dalle qualificazioni, si è ritirato dopo tre game contro il kazako Alexander Bublik. Non si è fatta nessuna fatica nel notare un evidente affaticamento fisico da parte di Wawrinka. ATP Metz 2022: Wawrinka si ritira dopo tre game e Bublik raggiunge Sonego in finale Il giocatore che ora sfiderà Fognini sarà Aleksandar Vukic, ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) Niente confronto tra. Decade la possibilità di vedere un primo turno scoppiettante nell’ATP 250 bulgaro a causa deldato dallo svizzero, che dunque provoca ilmento deldel ligure all’inizio della settimana che sta per iniziare. Il tre volte vincitore Slam, che era giunto in semifinale a Metz partendo dalle qualificazioni, si è ritirato dopo tre game contro il kazako Alexander Bublik. Non si è fatta nessuna fatica nel notare un evidente affaticamento fisico da parte di. ATP Metzsi ritira dopo tre game e Bublik raggiunge Sonego in finale Il giocatore che ora sfideràsarà Aleksandar Vukic, ...

