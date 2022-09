Atp Metz 2022, Sonego in finale: “Sono felice, sto migliorando in ogni partita” (Di sabato 24 settembre 2022) “E’ la prima finale dell’anno, ho giocato bene giorno dopo giorno, Sono molto felice. Hurkacz è forte al sevizio, difficile rispondere, però ho giocato bene, mi Sono goduto ogni momento della partita”. Lo ha detto un raggiante Lorenzo Sonego dopo la vittoria contro Hubert Hurkacz al torneo di Metz che gli consente di disputare domani la sua prima finale quest’anno: “Sono migliorato partita dopo partita in questo torneo. Ho lavorato tanto col mio coach, dico grazie a lui su tutti. Siamo insieme ogni giorno ed è bello condividere con lui questo momento. L’atmosfera oggi è stata pazza, grazie anche alla band. Il pubblico mi ha supportato, ci vediamo domani”. ... Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) “E’ la primadell’anno, ho giocato bene giorno dopo giorno,molto. Hurkacz è forte al sevizio, difficile rispondere, però ho giocato bene, migodutomomento della”. Lo ha detto un raggiante Lorenzodopo la vittoria contro Hubert Hurkacz al torneo diche gli consente di disputare domani la sua primaquest’anno: “miglioratodopoin questo torneo. Ho lavorato tanto col mio coach, dico grazie a lui su tutti. Siamo insiemegiorno ed è bello condividere con lui questo momento. L’atmosfera oggi è stata pazza, grazie anche alla band. Il pubblico mi ha supportato, ci vediamo domani”. ...

