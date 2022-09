VIDEO Italia-Inghilterra 1-0: highlights, gol e sintesi. Vittoria degli azzurri in Nations League (Di venerdì 23 settembre 2022) Punteggio di 1-0 allo Stadio San Siro di Milano nella quinta giornata del Gruppo 3 della Lega A della UEFA Nations League 2022-2023 di calcio nella gara vinta dall’Italia sull’Inghilterra: per gli azzurri è decisivo il gol siglato al 68? da Raspadori. VIDEO highlights Italia-Inghilterra 1-0 IL GOL DI RASPADORI Bir Bonucci klasi?i uzun pas?, Raspadori harika kontrol ve vuru?. Kusursuz gol. pic.twitter.com/kDxJZn2LWD — Murat / SACHA BOEY VEK?L? (@Barellaa8) September 23, 2022 Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di venerdì 23 settembre 2022) Punteggio di 1-0 allo Stadio San Siro di Milano nella quinta giornata del Gruppo 3 della Lega A della UEFA2022-2023 di calcio nella gara vinta dall’sull’: per gliè decisivo il gol siglato al 68? da Raspadori.1-0 IL GOL DI RASPADORI Bir Bonucci klasi?i uzun pas?, Raspadori harika kontrol ve vuru?. Kusursuz gol. pic.twitter.com/kDxJZn2LWD — Murat / SACHA BOEY VEK?L? (@Barellaa8) September 23, 2022 Foto: LaPresse

