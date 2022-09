Uomini e Donne, Manuel Vallicella: ecco quando e dove si terranno i funerali (Di venerdì 23 settembre 2022) I funerali di Manuel Achille Vallicella, compianto ex tronista ed ex corteggiatore di Uomini e Donne, si terranno oggi pomeriggio, venerdì 23 settembre 2022, si terranno presso la Chiesa della Beata Vergine Maria Immacolata, nella frazione Strà nel comune di Colognola ai Colli, in provincia di Verona. La cerimonia comincerà alle ore 15.00. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne, il fratello di Manuel Vallicella sbotta: “Dicono solo pu**anate” Uomini e Donne, il fratello di Manuel Vallicella sbotta: “Dicono solo pu**anate” ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 23 settembre 2022) IdiAchille, compianto ex tronista ed ex corteggiatore di, sioggi pomeriggio, venerdì 23 settembre 2022, sipresso la Chiesa della Beata Vergine Maria Immacolata, nella frazione Strà nel comune di Colognola ai Colli, in provincia di Verona. La cerimonia comincerà alle ore 15.00. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, il fratello disbotta: “Dicono solo pu**anate”, il fratello disbotta: “Dicono solo pu**anate” ...

