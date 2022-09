“Studenti lasciati dal bus a 2 km da casa”: proteste a Osio Sopra per la fermata ‘fantasma’ (Di venerdì 23 settembre 2022) Osio Sopra. Non solo ritardi e sovraffollamenti, adesso anche le fermate “fantasma” aumentano il già assortito bagaglio di segnalazioni sui disservizi del trasporto pubblico locale, alle prese con l’inizio dell’anno scolastico e una serie di problematiche accentuate dalla pandemia. Da ormai una settimana, alcuni genitori di Osio Sopra segnalano che il pullman preso dagli Studenti per tornare a casa salta puntualmente la fermata, lasciandoli a due chilometri di distanza nella vicina Osio Sotto, nella zona delle piscine (“vicina” se si viaggia in auto, un po’ meno a piedi: 30 minuti secondo Google Maps, con cartelle e zaini anche pesanti). Gli Studenti sono quindi costretti a chiamare i genitori per farsi venire a prendere, nonostante – ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 23 settembre 2022). Non solo ritardi e sovraffollamenti, adesso anche le fermate “fantasma” aumentano il già assortito bagaglio di segnalazioni sui disservizi del trasporto pubblico locale, alle prese con l’inizio dell’anno scolastico e una serie di problematiche accentuate dalla pandemia. Da ormai una settimana, alcuni genitori disegnalano che il pullman preso dagliper tornare asalta puntualmente la, lasciandoli a due chilometri di distanza nella vicinaSotto, nella zona delle piscine (“vicina” se si viaggia in auto, un po’ meno a piedi: 30 minuti secondo Google Maps, con cartelle e zaini anche pesanti). Glisono quindi costretti a chiamare i genitori per farsi venire a prendere, nonostante – ...

