Sì, Conte ha ragione: i poveri sono aumentati con i governi sostenuti da Meloni (Di venerdì 23 settembre 2022) Il 22 settembre il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte ha criticato su Facebook la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che ha promesso di modificare il reddito di cittadinanza se andrà al governo. Secondo Conte, il numero di persone in povertà assoluta è aumentato da 2,1 milioni a 3,5 milioni l’«ultima volta» che Meloni «è stata al governo, prima con Berlusconi e Salvini, e poi come stampella» del governo tecnico di Mario Monti. Da maggio 2008 a novembre 2011, Meloni è stata ministra della Gioventù del quarto governo Berlusconi, sostenuto dal Popolo delle libertà, di cui Meloni era deputata, e dalla Lega Nord, all’epoca guidata da Umberto Bossi (Matteo Salvini, tra il 2008 e il 2009, è stato deputato, e poi fino al 2014 europarlamentare, diventando segretario ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 settembre 2022) Il 22 settembre il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppeha criticato su Facebook la leader di Fratelli d’Italia Giorgia, che ha promesso di modificare il reddito di cittadinanza se andrà al governo. Secondo, il numero di persone in povertà assoluta è aumentato da 2,1 milioni a 3,5 milioni l’«ultima volta» che«è stata al governo, prima con Berlusconi e Salvini, e poi come stampella» del governo tecnico di Mario Monti. Da maggio 2008 a novembre 2011,è stata ministra della Gioventù del quarto governo Berlusconi, sostenuto dal Popolo delle libertà, di cuiera deputata, e dalla Lega Nord, all’epoca guidata da Umberto Bossi (Matteo Salvini, tra il 2008 e il 2009, è stato deputato, e poi fino al 2014 europarlamentare, diventando segretario ...

PagellaPolitica : Giuseppe Conte ha ragione: il numero di poveri in Italia è aumentato da 2,1 a 3,5 milioni tra il 2008 e il 2012, pr… - VedovatUlderico : RT @anna_volante: @jacopo_iacoboni Per Conte, Draghi è la sua bestia nera. Come tutti i mediocri, non sopporta l'intelligenza, la competenz… - unmagroio : RT @PagellaPolitica: Giuseppe Conte ha ragione: il numero di poveri in Italia è aumentato da 2,1 a 3,5 milioni tra il 2008 e il 2012, prima… - thelondonboys47 : RT @OrNella645587: protesi qualcun altro dall'ottico x comprare finalmente degli occhiali da vista Conduttrice:'Sono colpita perché vedo c… - CosettaGiordano : RT @kurz23: @MaxBernardini @CosettaGiordano @GiuseppeConteIT Se il risultato elettorale premierà Conte, avrà sicuramente avuto ragione @Max… -