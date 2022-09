Parla Frajese: “Sul Covid troppe menzogne, ecco perché serve commissione d’inchiesta” (Video) (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set — Sui due anni di gestione del Covid in Italia occorre istituire una commissione d’inchiesta perché «manca la verità: le menzogne della propaganda sono ormai sotto gli occhi di tutti»: ne è convinto il prof. Giovanni Frajese, medico endocrinologo e professore associato di Scienze mediche tecniche applicate. Frajese, candidato con Italexit alle politiche del 25 settembre, è una delle voci più seguite — assieme al dottor Stramezzi (anch’egli candidato con il partito di Paragone) — del fronte medico contrario all’obbligo vaccinale e fortemente critico sulla gestione della pandemia, in questo differenziandosi dalla narrazione di Cts e virologi televisivi, tanto da aver pagato professionalmente la propria contrarietà al ricatto del green ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set — Sui due anni di gestione delin Italia occorre istituire una«manca la verità: ledella propaganda sono ormai sotto gli occhi di tutti»: ne è convinto il prof. Giovanni, medico endocrinologo e professore associato di Scienze mediche tecniche applicate., candidato con Italexit alle politiche del 25 settembre, è una delle voci più seguite — assieme al dottor Stramezzi (anch’egli candidato con il partito di Paragone) — del fronte medico contrario all’obbligo vaccinale e fortemente critico sulla gestione della pandemia, in questo differenziandosi dalla narrazione di Cts e virologi televisivi, tanto da aver pagato professionalmente la propria contrarietà al ricatto del green ...

