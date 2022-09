Mahrez sul suo futuro | “Voglio finire la mia carriera in una sola squadra”

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 23 settembre 2022) Il Manchester City di Guardiola vanta numerosi fuoriclasse, giocatori capaci di risolvere le partite da soli grazie a giocate che calciatori normali nemmeno penserebbero. Uno di questi è Ryad. Fresco d’intervista ai microfoni del sito ufficiale del club ha espresso tutto il suo amore per il City. “assolutamentela miaal Manchester City. Penso di poter giocare ancora a lungo. Vedremo cosa mi riserverà ildopo il calcio, ancora non lo so, ci sto pensando. Amo il calcio, ho sempre voluto avere successo in questo sport, era il mio obiettivo, sarà difficile uscirne”. Manchester CityDichiarazioni L’aspetto più importante per un giocatore che fa della qualità il suo maggiore punto di forza è quello di inserirsi in un contesto che parli la ...