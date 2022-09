E' nata La Scuola del Calcio, una grande opportunità per entrare nel business del pallone! (Di venerdì 23 settembre 2022) E' nata la Scuola del Calcio (Scouting and Football Management), ideata dall'Avvocato e Agente Sportivo Jean-Christophe Cataliotti,... Leggi su calciomercato (Di venerdì 23 settembre 2022) E'ladel(Scouting and Football Management), ideata dall'Avvocato e Agente Sportivo Jean-Christophe Cataliotti,...

hope_2419 : @mesmeri Sono nata nella stessa città di mia mamma, in provincia di Milano, ma a 3 anni ci siamo trasferiti a Roma.… - AntonioSpadafo4 : RT @sabluk2: @riabitare @ellyesse @fabriziobarca @FilBarbera @dani_storti L'idea è nata dalla co progettazione con i territori delle are… - PadovanicNicola : RT @sabluk2: @riabitare @ellyesse @fabriziobarca @FilBarbera @dani_storti L'idea è nata dalla co progettazione con i territori delle are… - fabriziobarca : RT @sabluk2: @riabitare @ellyesse @fabriziobarca @FilBarbera @dani_storti L'idea è nata dalla co progettazione con i territori delle are… - GuidoLavorgna : RT @sabluk2: @riabitare @ellyesse @fabriziobarca @FilBarbera @dani_storti L'idea è nata dalla co progettazione con i territori delle are… -