DJI Osmo Mobile 6, la nuova generazione di stabilizzatori per smartphone compie un gran passo in avanti (Di venerdì 23 settembre 2022) La nota multinazionale DJI, specializzata in particolare nei suoi famosi droni, ha immesso sul mercato dei nuovi stabilizzatori per smartphone. DJI Osmo Mobile 6, 23/9/2022 – Computermagazine.itStiamo parlando nel dettaglio dei DJI Osmo Mobile 6, un nuovo modello davvero impressionante che racchiude al suo interno tutte le caratteristiche che dovrebbe avere appunto uno stabilizzatore. Si tratta di un dispositivo a tre assi, dalle dimensioni di 20.5 per 19.5 x 7 centimetri, con un peso di meno di mezzo chilo, precisamente 0.46 kg. DJI Osmo 6 Mobile permetterà all'utente di ottenere filmati assolutamente stabili grazie soprattutto alla tecnologia avanzata a marchio DJI che permette di compensare i movimenti indesiderati, catturando le immagini in maniera ...

