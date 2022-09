Berlusconi: "Putin voleva solo sostituire Zelensky con un governo di persone perbene" (Di venerdì 23 settembre 2022) Il Cavaliere, ospite di Porta a Porta, racconta la sua versione dell'invasione russa in Ucraina: "Putin è stato costretto all'operazione speciale, ma le truppe hanno incontrato una resistenza inattesa. Non ho capito perché non ha lasciato le truppe intorno a Kiev". Leggi su lastampa (Di venerdì 23 settembre 2022) Il Cavaliere, ospite di Porta a Porta, racconta la sua versione dell'invasione russa in Ucraina: "è stato costretto all'operazione speciale, ma le truppe hanno incontrato una resistenza inattesa. Non ho capito perché non ha lasciato le truppe intorno a Kiev".

