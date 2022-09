“Tu sei matto!” | proposta indecente per Elenoire Ferruzzi | lei lo stronca in malo modo VIDEO

(Di giovedì 22 settembre 2022) L’esplosivarespinge animosamente laincredibile del compagno: la motivazione è tutta un programma…del GF Vip (fonte youtube)Il reality per antonomasia è appena agli esordi della sua settima edizione e, dopo una serata inaugurale fastosa e serratissima, le prime dinamiche stanno già venendo a galla. Tra i personaggi più esplosivi spicca senz’altro l’icona LGBTQ+, fenomeno social e idolo della rete. Dopo i battibecchi in punta di fioretto con Sonia Bruganelli, da lei definita “una cessa presuntuosa con un porro sul labbro“, la prorompente trans rifila un sonoro due di picche ad un compagno di avventura. Di chi si tratta?asfalta Antonino ...

marianna6311 : NO LUIGI MA SEI MATTO VEDI LA RIMETTI MADONNA MIA - AnnaBassi14 : @scacco___matto Ma sei Italiano? - Bolpet : @Amos8125 Sei matto! Non lo digerisco! ?????????? - pormeccartnei74 : @ilragazzotopo @EveBazinga @Gregnrg @stra_roma @deturone @Sor_Assunta @Bene_dica @Cuccioloterzo Sei sempre estremo.… - VaccinatiTonto : @di_reddito Ma che sei matto? ?? -

TUTTO mercato WEB

Sebbene Nicolino Grande Aracri fosse in carcere dopo il processo Scacco, a Reggio Emilia ... Piccolo : "Maun finocchio ," Valerio (rivolto a un imputato) : "Cambia avvocato che ti ..."Mi sembrava" : il giudizio, palesemente esasperato ma che suona come un complimento alla coraggiosa ... E ancora Vagnati lo vuole fortemente damesi. È venuto due volte ad Amsterdam: una prima ... Willian: "Lasciai l'Arsenal e rinunciai a un sacco di soldi. Mi dicevano che ero pazzo" Prosegue, e si intensifica, la rincorsa delle banche centrali ad alzare aggressivamente i tassi d’interesse per piegare un’inflazione cocciutamente elevata in un contesto di shock di offerta: è lo Zug ...La celebre direttrice d'orchestra Beatrice Venezi si racconta ai microfoni di Fanpage.it, presentando il suo nuovo libro “L'ora di musica”.