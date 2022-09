Traffico Roma del 22-09-2022 ore 13:30 (Di giovedì 22 settembre 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione permangono incolonnamenti Dopo un incidente sul tratto Urbano della Roma L’Aquila da via Filippo Fiorentini alla tangenziale est nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare mentre rispetto a stamani è migliorata la situazione sulla Cassia bis Veientana penalizzata da lavori in corso brevi code ora tra via della Giustiniana il raccordo anulare nelle due direzioni di marcia a Montesacro riaperto da pochi minuti viale Jonio già chiuso tra Piazza Pier Carlo Talenti e via Lampedusa abbiamo Tuttavia ancora ripercussioni Traffico intenso nell’area circostante in particolare in via Renato Fucini via della Bufalotta via Luigi Capuana e naturalmente lungo la Nomentana la polizia locale Ci sentiamo Un incidente all’intersezione tra via dei Monti Tiburtini via dei Durantini inevitabili le difficoltà ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 settembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione permangono incolonnamenti Dopo un incidente sul tratto Urbano dellaL’Aquila da via Filippo Fiorentini alla tangenziale est nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare mentre rispetto a stamani è migliorata la situazione sulla Cassia bis Veientana penalizzata da lavori in corso brevi code ora tra via della Giustiniana il raccordo anulare nelle due direzioni di marcia a Montesacro riaperto da pochi minuti viale Jonio già chiuso tra Piazza Pier Carlo Talenti e via Lampedusa abbiamo Tuttavia ancora ripercussioniintenso nell’area circostante in particolare in via Renato Fucini via della Bufalotta via Luigi Capuana e naturalmente lungo la Nomentana la polizia locale Ci sentiamo Un incidente all’intersezione tra via dei Monti Tiburtini via dei Durantini inevitabili le difficoltà ...

