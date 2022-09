Rompicapo Cervelloni | Una sequenza di numeri impossibili | risolvi in 7 secondi

Leggi su ck12

(Di giovedì 22 settembre 2022) Come te la caverai con questo? Dovrai essere veloce, abile e avere la matematica nel sangue, vuoi provarci?CK12 21 09 22 (Youtube screenshot)Se sei un cervellone è il momento di dimostrarlo! Con questometterai alla prova tutte le tue abilità e dovrai essere velocissimo. Molti test epossono ingannare: sembrano complessi, eppure sono abbastanza semplici da risolvere se non ci si fa prendere dall’ansia dei 7a disposizione. Anche le menti più brillanti possono andare in panico con il tempo limitato. Dovrai concentrarti e fare un bel respiro: c’è da contare parecchio. Iracchiudono il mondo della matematica che a scuola fa scappare tanti studenti. Se eri tra ...