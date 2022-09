Per scappare da Striscia vanno dalla polizia: borseggiatrici rom denunciate (Di giovedì 22 settembre 2022) Prima gli insulti alla troupe Mediaset, poi la fuga e i calci contro gli uffici della polmetro. Quattro nomadi di etnia rom denunciate a Milano. Due di loro erano già destinatarie di daspo urbano Leggi su ilgiornale (Di giovedì 22 settembre 2022) Prima gli insulti alla troupe Mediaset, poi la fuga e i calci contro gli uffici della polmetro. Quattro nomadi di etnia roma Milano. Due di loro erano già destinatarie di daspo urbano

Agenzia_Ansa : Rocco, un golden retriever di otto anni, si è salvato per miracolo dall'alluvione che ha colpito le Marche. In casa… - Frank__Balian : Leggere certi personaggi... E...come scappare per il ?????????????? - PierPura : RT @Robituly1: E il giovedì sera è solo Pierpaolo Pretelli al #GFVIPParty e Giulia Salemi al #Gfvip ???? E poi ci sono io pronta a scappare… - Nicoettaconcet1 : RT @Robituly1: E il giovedì sera è solo Pierpaolo Pretelli al #GFVIPParty e Giulia Salemi al #Gfvip ???? E poi ci sono io pronta a scappare… - alex_iezzi : @JJ1897JJ @rubinos099 @AnnaP1953 Già per quale motivo i ragazzi russi dovrebbero scappare? Manco fossero mandati in guerra. -