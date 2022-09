L' Iran sta spegnendo internet

(Di giovedì 22 settembre 2022) Bloccati WhatsApp, Instagram e due delle principali reti mobili nazionali per silenziare le proteste per l'assassinio di Mahsa Amini, uccisa dalla polizia per non aver indossato correttamente l'hijab

ztgfh : RT @Delta28153520: Quello che sta accadendo in Iran è incredibile e lo trovo anche meraviglioso. Questa è rivoluzione, quelle sono dittatur… - l0velyh0stage : qualcuno può spiegarmi che sta succedendo in iran? - maryam__javadi : RT @sasun_sasan: Il regime iraniano ha bloccato Internet e sta uccidendo e torturando i manifestanti. Questi azioni criminali sono peggiori… - IlNazionale : @Totustu09333826 @SimoPillon Che c’entra l’Iran adesso? Se si sente discriminato dalla mia affermazione allora è ca… - sasun_sasan : Il regime iraniano ha bloccato Internet e sta uccidendo e torturando i manifestanti. Questi azioni criminali sono p… -

... con sede a Oslo, sarebbero almeno 31 i civili uccisi indall'inizio delle proteste, represse ...dignità umana - ha denunciato il direttore della ong Mahmood Amiry - Moghaddam - E il governo......reso noto oggi l'OngHuman Rights (IHR) che ha sede ad Oslo. "Il popolo iraniano è sceso in piazza per lottare per i propri diritti fondamentali e la propria dignità umana (...) e il governo...(Adnkronos) – Sarebbe di almeno 31 vittime il bilancio delle proteste in Iran per la morte della giovane di origine curda Mahsa Amini, la 22enne deceduta dopo essere stata arrestata dalla ‘polizia mor ...Bloccati WhatsApp, Instagram e due delle principali reti mobili nazionali per silenziare le proteste per l'assassinio di Mahsa Amini, uccisa dalla polizia per non aver indossato correttamente l'hijab ...