Benedetta Rossi rivela come sostituire il sale in cucina: rimanere in forma ma con gusto (Di giovedì 22 settembre 2022) Con un articolo pubblicato direttamente sul suo blog, Benedetta Rossi ha indicato ai suoi follower come sostituire il sale in cucina nelle nostre ricette: ecco come fare. Benedetta Rossi è diventata negli anni una vera e propria icona nel mondo della cucina e del fai-da-te. La sua caratteristica principale risiede nel servirsi di ingredienti semplici e di non impiegare tanto tempo e troppi attrezzi da poi dover pulire e sistemare. Negli ultimi giorni ha rivelato insieme a suo marito Marco di essere molto impegnata tra riprese varie e sponsorizzazioni che sono arrivate in maniera generosa dopo l'esplosione della sua popolarità. Proprio per questo motivo, il suo 'ruolo' nell'ambiente domestico si sta ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 22 settembre 2022) Con un articolo pubblicato direttamente sul suo blog,ha indicato ai suoi followerilinnelle nostre ricette: eccofare.è diventata negli anni una vera e propria icona nel mondo dellae del fai-da-te. La sua caratteristica principale risiede nel servirsi di ingredienti semplici e di non impiegare tanto tempo e troppi attrezzi da poi dover pulire e sistemare. Negli ultimi giorni hato insieme a suo marito Marco di essere molto impegnata tra riprese varie e sponsorizzazioni che sono arrivate in maniera generosa dopo l'esplosione della sua popolarità. Proprio per questo motivo, il suo 'ruolo' nell'ambiente domestico si sta ...

MichelePapotti : [VIDEO RICETTA] Bucatini all'Amatriciana di Benedetta - Fatto in Casa per Voi con Benedetta Rossi ??????… - fainformazione : VIDEO - Bucatini all'Amatriciana di Benedetta - Fatto in Casa per Voi con Benedetta Rossi 'La ricetta facile dei… - fainfocultura : VIDEO - Bucatini all'Amatriciana di Benedetta - Fatto in Casa per Voi con Benedetta Rossi 'La ricetta facile dei… - cutolo_rosaria : RT @Noelina74: Io la voglio in un format suo per il senza glutine tipo Benedetta Rossi...#incucinaconjessy #jessyselassie - MichelePapotti : [VIDEO RICETTA] Biscotti al Limone - Ricetta Facile - Fatto in Casa da Benedetta ?????? -