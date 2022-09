Russia | Mosca | “Siamo in guerra con Ucraina e Occidente”

(Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – “Oggi nontanto incon l’e l’esercito ucraino quanto con l’collettivo”. Lo ha detto il ministro russo della Difesa Sergey Shoigu, citato dall’agenzia stampa Tass. Il ministro usa la parola “” invece che “operazione speciale” come è stata finora definita l’invasione dell’. Shoigu sottolinea che l’ha quasi esaurito le armi di fabbricazione sovietica e ora usa quelle fornite dai paesi occidentali. “A questo puntoveramente incon l’collettivo, con la Nato o, vice versa, con la Nato e l’collettivo” – ha affermato – “Non ci riferiamo solo alle armi che vengono inviate in grandi quantità. Naturalmente ...

GiovaQuez : Salvini: 'Telefonate con la Russia? Mie no, io cerco di aiutare gli italiani'. Niente telefonate, aveva soltanto pr… - Agenzia_Ansa : Il Parlamento dell'autoproclamata Repubblica di Lugansk, nell'est dell'Ucraina, ha approvato all'unanimità una legg… - TgLa7 : Subito dopo il messaggio di #Putin in cui ha annunciato la mobilitazione parziale e il richiamo di 300mila riservis… - pirredda5 : RT @MinnucciGian: RUSSIA - A Balashikha, a pochi chilometri da Mosca, si è concluso il Festival internazionale di street art “Cultural Code… - IamoRs : Il fronte dei troll di Mosca è inoltre più attivo che mai nel rilanciare la propaganda di terrore nucleare. Ennesi… -

... "Con i referendum - farsa mai più negoziati con". E chiede missili a lungo raggio Laè il principale fornitore di armi all'Ucraina: mezzi corazzati e munizioni abbandonati nella ...New York, 21 settembre 2022 "Le sanzioni che abbiamo imposto ahanno avuto un effetto dirompenti sulla macchina da guerra russa e sulla sua economia", le parole del presidente del Consiglio Draghi all'Onu. / Palazzo ChigiSi rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...(Adnkronos) - I biglietti aerei per lasciare la Russia sono ormai esauriti ... A mezzogiorno sul sito non era più possibile comprare biglietti per i voli da Mosca verso l'Azerbaigian, il Kazakistan, l ...