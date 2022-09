Processo a Ciro Grillo, in aula la madre Parvin Tadjk. La difesa: «Ogni udienza è una ferita che si riapre» (Di mercoledì 21 settembre 2022) È ripartito il Processo a carico di Ciro Grillo e dei tre suoi amici, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, accusati di violenza sessuale di gruppo su tre ragazze. Oggi è stata ascoltata tra gli altri Parvin Tadjk, moglie di Beppe Grillo e madre di Ciro. Al dibattimento, che si celebra a porte chiuse a Tempio Pausania, competente per Porto Cervo, non hanno partecipato invece i quattro imputati. Tra i testimoni anche Parvin Tadjk, la madre di Ciro Grillo Oltre a Parvin Tadjk, sono stati ascoltati anche un’amica della donna, la signora che si occupava delle pulizie nella villetta a schiera dei Grillo, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 settembre 2022) È ripartito ila carico die dei tre suoi amici, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, accusati di violenza sessuale di gruppo su tre ragazze. Oggi è stata ascoltata tra gli altri, moglie di Beppedi. Al dibattimento, che si celebra a porte chiuse a Tempio Pausania, competente per Porto Cervo, non hanno partecipato invece i quattro imputati. Tra i testimoni anche, ladiOltre a, sono stati ascoltati anche un’amica della donna, la signora che si occupava delle pulizie nella villetta a schiera dei, ...

