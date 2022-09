Il suo errore L' ex sondaggista del Cav avverte la Meloni | Chi vincerà

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Da esperto di campagne elettorali, Luigi Crespi non può che dare qualche lezione ai leader che il 25 settembre si contendono il Paese. Exdi Silvio Berlusconi, Crespi fu l'uomo che nel 2001 lo portò a ottenere il più largo consenso di sempre. Ad oggi però le cose sono cambiate. Chi più, chi meno qualchelo sta commettendo. Nel primo gruppo ci sono Matteo Salvini ed Enrico Letta. "Ma secondo voi - scrive Crespi sull'Huffington Post - Pontida 2022 ha incrementato il bagaglio elettorale della Lega? Salvini imposta una manifestazione che glorifica se stesso, quindi una sorta di culto della personalità di un capo ovviamente in difficoltà, ma era quello che serviva? Letta invece decide di fare una contro manifestazione, sovrapponendosi a Pontida con un evento con i sindaci ma era quello che serviva?". Per l'esperto a Carroccio e ...

GiovaAlbanese : Il chiarimento dell'#Aia sull'episodio di #JuveSalernitana rimette la posizione di #Candreva a un errore dell'arbit… - ForzaItaIiaViva : RT @renzionario: Quando la merda sarà troppa da gestire, #Calenda mollerà #Richetti e dirà che il suo unico errore è quello di aver creduto… - renzionario : RT @renzionario: Quando la merda sarà troppa da gestire, #Calenda mollerà #Richetti e dirà che il suo unico errore è quello di aver creduto… - GianlucaScarla4 : marcatura su #Diaz, si disinteressa completamente lasciando il 10 #rossonero solo in area. Il primo errore è suo, s… - svetloplava13 : Mi riconosci, sono il diario dell'errore Ho segnato qui da tempo il suo nome E ho parlato con 'Testa', ma non vuole… -

Che cosa rimprovera alex - alleato Berlusconi R. 'L'madornale di avere seguito Salvini nel fare cadere il governo Draghi. Pensavano in questo modo di arginare la Meloni, che invece li ...In nome della libertà così male interpretata si può difendere sia la giustizia che l'. E ... anche se illeader o ilpartito non è esattamente quello che ci si aspetterebbe, come è il ...La sedicesima giornata è a suo modo storica nell’economia di questo campionato: si tratta della prima, infatti, in cui non sono stati commessi errori ...Il 24 e il 25 settembre, a Bergamo torna il festival dedicato al mondo dei colori ad acqua. Un mondo che, come spiega l’illustratrice Laura Cortinovis, «fa sempre quello che vuole… Ti destabilizza, ti ...