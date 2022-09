Giulia Salemi svela quali tweet ha censurato e i suoi preferiti al GF VIP 7

(Di mercoledì 21 settembre 2022)è stata una vera e propria regina della prima puntata del Grande Fratello Vip 7. Matura, professionale, simpatica e in grado di sostenere i tempi con spigliatezza e presenza scenica. Ma alcuni utenti hanno criticato la censura sui commenti Twitter, infatti sono stati mandati in onda solo commenti positivi, nulla rispetto alle cattiverie che si potevano leggere sul web. L’influencer ha finalmente spiegato il perché. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7spiega cosa è successo aicattivi durante la prima puntata: “Io avevo scelto ipiù piccanti“ La nuova addetta ai social del Grande Fratello Vip 7 a Casa Chi ha spiegato perché mancavano icattivi durante la prima puntata. A quanto ...

GrandeFratello : Giulia Salemi sarà dei nostri in questa grande avventura di #GFVIP! Dai Trending Topic ai vostri commenti... quest'… - GrandeFratello : La Casa di #GFVIP riapre? E allora torna #GFVIPPARTY! ?? Tra gli ospiti di stasera: Alfonso Signorini, Sophie Codego… - IlContiAndrea : Giulia Salemi e l’incredibile somiglianza con Occhi di Gatto! Brava, ottimo omaggio #GFvip - anitram______ : Domani avremo di nuovo Giulia Salemi in studio???? #Prelemi - twilyrk : RT @pojd01: giulia salemi che legge i tweet sull’# saltando gli insulti all’elfo, bestemmie, insulti alle opinioniste #GFvip https://t.co… -

Alberto De Pisis come Tommaso Zorzi interviene, ospite ieri di Casa Chi, ha parlato proprio di questo aspetto, parlando di Alberto De Pisis, suo amico da moltissimi anni: