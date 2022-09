Benevento | gaffe su Cannavaro | presentato quello sbagliato

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Il socia media manager delsi confonde Paolo per Fabio, nuovo allenatore del club:della società campana Errare è umano e nel mondo della comunicazione è facilissimo prendere un granchio (chiedere ai redattori di Calcionews24.com, nda.) e oggi è il turno del social media manager del. Nell’annunciare il nuovo allenatore su Twitter, Fabio, la società campana per errore ha scritto il nome del fratello, Paolo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

junews24com : Cannavaro UFFICIALE al Benevento: ma c'è subito una gaffe nell'annuncio - FOTO - -

anteprima24.it

Drusilla Foersu Regina Elisabetta/ "Ha fatto lavoro da uomo meglio di un uomo" In base a quanto è stato scritto dal giudice per le indagini preliminari (gip), la prof di, indagata, '...12enne abusato da prof: arrestata/"S*sso in classe e chat hot su WhatsApp" Ad allertare ... Drusilla Foersu Regina Elisabetta/ "Ha fatto lavoro da uomo meglio di un uomo" Il Benevento finisce nel "Il Rompipallone" di Gene Gnocchi con Lotito Tutti gli Articoli della categoria Calcio pubblicati su Virgilio Sport nel 2020 a portata di click. Scopri l'Archivio completo e trova gli articoli anno per anno - Pagina 321 ...