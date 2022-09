Aurora Ramazzotti | la frase che rivela la verità sulla gravidanza | lei esplode davanti alla domanda e dice tutto

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Data un’equazione estremamente complessa i cui termini sono la tonicità dei muscoli addominali nel corpo umano, l’ansia tipica che accompagna il primo trimestre died il coefficiente “Alfonso Signorini”, possiamo dire con una certezza del 90% chesia a un passo dcrisi di nervi. Se, come è ormai praticamente certo, è incinta, è agli albori della sua primae per questo motivo sarà pervasa da grande gioia così come da continue ondate di panico, timori, preoccupazioni, frenesia e bisogno di raccogliersi in se stessa: ovviamente tutti stanno rispettando questo fragile equilibrio emotivo, ragion per cui la suaè già stata discussa sotto ogni aspetto da qualche milione di persone in tutta Italia....