Terra Madre Salone del Gusto arriva a Torino: gli appuntamenti da non perdere (Di martedì 20 settembre 2022) Dal 22 al 26 settembre a Parco Dora, una zona periferica ma altamente simbolica di Torino, si riuniscono le comunità di Slow Food provenienti da tutto il mondo, per una grande festa dove il cibo è protagonista Leggi su vanityfair (Di martedì 20 settembre 2022) Dal 22 al 26 settembre a Parco Dora, una zona periferica ma altamente simbolica di, si riuniscono le comunità di Slow Food provenienti da tutto il mondo, per una grande festa dove il cibo è protagonista

MovimentoLS_IT : ?? Siamo già nel mezzo del #TempoDelCreato, un periodo di azione e di preghiera per la cura del creato, un tempo ecu… - marilou2019 : RT @maferba15: Salve Dolce Vergine ???? Salve dolce Vergine Salve dolce Madre In Te esulta tutta la terra E gli cori degli angeli Tempio s… - maferba15 : Salve Dolce Vergine ???? Salve dolce Vergine Salve dolce Madre In Te esulta tutta la terra E gli cori degli angeli… - pegoty68 : RT @bgallavotti: Qualche giorno fa ad Amelia durante il festival dedicato alla scienza ho ricevuto da Padre Andrea il premio “Madre Terra,… - Olivia7374 : RT @bgallavotti: Qualche giorno fa ad Amelia durante il festival dedicato alla scienza ho ricevuto da Padre Andrea il premio “Madre Terra,… -