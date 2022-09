Svelato il nome del nuovo postino di C’è Posta per Te | è un ex corteggiatore

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 20 settembre 2022) Non è la prima volta che un partecipante di Uomini e Donne diventadi C’èper Te. Dall’ex tronista Gianfranco Apicerni ad Andrea Offredi, sono già due i postini venuti direttamente dal programma di Maria De Filippi. E da quest’anno c’è una new entry. Da corteggiatori e tronisti a postini di C’èper Te Dopo aver partecipato a Uomini e Donne sono approdati in un altro studio Mediaset, quello di C’èper Te, sempre sotto la guida di Maria De Filippi. Oltre agli ormai conosciutissimi Marcello e Maurizio, postini ufficiali del programma da ormai più di vent’anni, si aggiungono al team nuovi volti, per una stagione ancora più interessante. Anche quest’anno, dopo l’esperienza con Andrea Offredi e Gianfranco Apicerni, il pubblico è curioso di vedere ilarrivato in casa di ...